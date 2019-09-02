РПЦ назначила нового курганского митрополита

Священный синод Русской православной церкви на очередном заседании назначил митрополита Курганского и Белозерского Иосифа главой Симбирской митрополии. Этот пост он займет вместо митрополита Анастасия, который попросил синод «о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия», сообщают в РПЦ. Вместо Иосифа Курганскую митрополию возглавит митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Также синод принял решение перевести епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия на викарную кафедру Казанской епархии. Управление оставшейся без руководителя епархией временно поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.