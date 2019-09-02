Pegas Fly запустит авиарейсы из Ростова в Ереван

Авиакомпания Pegas Fly планирует с 30 октября этого года запустить прямые авиарейсы из Ростова в Ереван, сообщает «Ростов-Транспорт».

Из Ростова рейс будет отправляться в 17:30, и прибывать в Ереван в 20:00. Обратный вылет в 13:20, прибытие в Ростов в 13:50. Время указано местное для каждого аэропорта. Полеты авиакомпания будет выполнять один раз в неделю по средам. Продажа билетов пока не открыта.

Сейчас направление обслуживает авиакомпания «Азимут» с частотой полетов до семи раз в неделю. Также из Ростова в Ереван можно добраться ежедневными автобусными рейсами.

Дарья Голякова