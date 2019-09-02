Переход на эскроу укрупнит рынок

Красноярское отделение ПАО «Сбербанк» и застройщики Красноярского края и Хакасии обговорили изменения в области долевого строительства, переход на счета эскроу и проектное финансирование. Круглый стол собрал вместе представителей почти 30 групп компаний и Службы строительного надзора.

Напомним, с 1 июля застройщики не могут напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги, полученные по договорам долевого участия, должны храниться на банковских эскроу-счетах. Дома будут возводиться строительными компаниями за счет банковских кредитов. В распоряжение застройщика средства с эскроу-счета поступают лишь после сдачи объектов и регистрации в Едином госреестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Реформа стартовала, но большой процент домов будет достраиваться по старой схеме, часть постепенно переходит на схему работы по эскроу.

По словам заместителя председателя Сибирского банка — управляющего Красноярским отделением ПАО «Сбербанк» Дмитрия Солнцева, на текущий момент кредитный портфель Сбербанка на финансирование строительства жилых домов в Красноярском крае и Хакасии составляет 12 млрд рублей:

— На сегодня в банке уже открыто около 50 эскроу-счетов для четырех застройщиков. Отмечу, что проекты застройщики реализуют не только в Красноярске, но и в менее крупных городах. Таким образом, география с точки зрения расчетов, покупателей и строительства жилья покрывает весь Красноярский край и республику Хакасия.

Вице-президент ПАО «Сбербанк» Сергей Бессонов отмечает, что новый подход позволит обезопасить средства частных инвесторов и избавиться от проблемы обманутых дольщиков:

— Система становится более надежной с точки зрения покупателей квартир. Ранее покупка квартиры с долевым участием была похожа на рулетку. Сейчас проблема обманутых дольщиков решается с помощью банков. Физические лица перечисляют средства на счета эскроу, и далее банк несет ответственность за то, чтобы эти деньги либо конвертировались в квартиры, либо возвращались обратно. Покупатель квартиры не рискует деньгами.

С другой стороны, подчеркивает Бессонов, у самих застройщиков возникает множество вопросов и опасений: все ли смогут получить кредиты, что для этого нужно, когда лучше начинать сотрудничество с банком, кому будет отдано предпочтение, сможет ли банковская система обслужить весь строительный сектор? Вопросов множество.

То, что рынок ждут изменения, очевидно. Вице-президент ПАО «Сбербанк» предполагает, что строительный сектор будет укрупняться:

— Количество и объем строящегося жилья в среднесрочной перспективе, скорее всего, уменьшаться не будет, но возможно сокращение числа мелких застройщиков и увеличение количества крупных. При этом будет расти качество. На самом деле у крупных компаний построены более качественно процедуры не только строительного контроля, но и финансового анализа. А это означает более точное соблюдение договоренностей как с дольщиком, так и с банком.

Бессонов отметил, что сейчас более важным становится быстрое и оптимальное взаимодействие между банком и заемщиком — то, как этого добиться, и обсуждалось на круглом столе в Красноярске.

При этом сама процедура получения кредита и критерии оценки надежности застройщика со стороны банков не изменятся. Вице-президент ПАО «Сбербанк» считает, что оптимальный вариант — начинать взаимодействие между банком и строительной компанией на самом раннем этапе, еще до получения разрешения на строительство. Это дает время проанализировать проект и принять решение.

Изменения в законодательстве вынуждают всех застройщиков брать кредиты. Со временем это может перерасти в настоящий бум. В Сбербанке уверяют — к наплыву клиентов готовы.

— По итогам семи месяцев на Сбербанк приходится около 60% всех положительных решений по финансированию жилья. Мы прогнозируем, что эта цифра в ближайшее время будет колебаться в пределах 50–60%. С учетом того, что количество заявок будет расти, мы уже сейчас увеличили штат кредитных специалистов и экспертов по строительству, которые будут помогать рассматривать заявки в срок.