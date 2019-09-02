Группа «Обувь России» продолжила реорганизацию

ООО «Обувь России», входящее в одноименную группу компаний, сообщила о реорганизации. Как следует из данных компании, к юрлицу будут присоединены ООО «Пешеход» и ООО «Обувьрус». Решение принято 30 августа.

Как писал “Ъ”, в марте 2018 года компания уже проводила реорганизацию, присоединив к ООО «Обувь России» шесть «дочек»: «Дион», «Интегра», «Мирастиль», «Модерншуз», «СтильМаркет» и торговый дом «Россита», отвечающие за оптовую и розничную реализацию обуви и сопутствующих товаров. Тогда в компании поясняли необходимость консолидации группы повышением эффективности управления.

ГК «Обувь России» (торговые марки Westfalika, «Пешеход», Rossita. Emilia Estra и др.) занимается производством и торговлей обувью и сопутствующими товарами. Консолидированная выручка выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году выручка группы составила 11,55 млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб.

Летом 2019 года стало известно, что интернет-компания Ozon и группа «Обувь России» заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит Ozon увеличить сеть пунктов выдачи заказов в Сибири и на Дальнем Востоке. В августе сообщалось, что Ozon откроет за Уралом 127 пунктов выдачи заказов.

О договоренностях между Ozon и «Обувью России» — в материале “Ъ” «Регионы вдохнут Ozon»

Оксана Павлова