На территории челябинского лицея поставили памятник Дон Кихоту

На территории 31-го лицея 1 сентября открылся памятник герою романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихоту. Как отметила на церемонии открытия исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, это первая в областном центре конная скульптура. «Вы выбрали Дон Кихота, который нацелен на движение только вперед, со своими идеями и достижениями, его мысли всегда были направлены на веру в людей»,- сказала госпожа Котова.

Авторы скульптуры – челябинский монументалист Иван Тряпицын. По его словам, памятник выполнен из качественных материалов и простоит долго, сообщает пресс-служба челябинской мэрии. А директор лицея Александр Попов сообщил, что следующей композицией на территории учебного заведения станет памятник бравому солдату Швейку.