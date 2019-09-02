Башкирский геопарк «Янган-Тау» первым в России включен в список ЮНЕСКО

Башкирский геопарк «Янган-тау» первым в России включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, сообщили в правительстве республики. Решение совета ЮНЕСКО принято 1 сентября.

Геопарк расположен в Салаватском районе Башкирии. Свой статус он получил в 2017 году, когда ученые обнаружили на территории геологические разрезы — Мечетлино, Большая лука и Лаклы. На территории парка расположена также гора Янган-тау, возле которой построен бальнеологический курорт «Санаторий Янган-тау» (принадлежит республике).

Руководство санатория «Янган-тау» разработало стратегию развития геопарка, которая предусматривает строительство дорог, музеев. Стратегия направлена на увеличение турпотока в парк втрое за пять лет.

В глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО входят 147 геопарков в 41 стране.

Ирина Самойлова