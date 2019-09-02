ФК «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» на своем поле со счетом 4:2

В воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч Российской Премьер-лиги 2019/2020 сезона между домашней командой кубанской столицы и клубом «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «чено-зеленых», сообщили в пресс-службе ФК.

Первый гол «Краснодара» был забит в ворота соперника уже на 19-й минуте матча. Ари выкатил в центр штрафной, и Дмитрий Скопинцев отправил мяч в дальний угол ворот противника. Однако уже в середине тайма полузащитник «Урала» Юрий Бавин восстановил равновесие – 1:1. На 38-й минуте матча Ари с девяти метров пробил ворота соперника, выведя «быков» вперед - 2:1. Вышедший на замену Эль Кабир плотным ударом под перекладину снова сравнял счет, но на 80-й минуте Даниил Уткин забил третий гол «Краснодара» в ворота «Урала», а четвертый – Вандерсон Масиэл мощным ударом в ближнюю «девятку».

В настоящее время «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. За восемь игр «быки» набрали 17 очков. Это, как сообщили в пресс-службе клуба, рекордный график для «Краснодара» за все время выступлений в Премьер-лиге. На второй и третьей строчках турнирной таблицы стоят питерский «Зенит» и «Ростов» с теми же 17-ю очками. Замыкают ТОП-5 лидеров Чемпионата столичные ЦСКА и «Локомотив» с 16-ю и 14-ю очками соответственно. В конце турнирной таблицы находятся новичок Премьер-лиги клуб «Сочи» (6 очков), «Оренбург» и «Тамбов» (по 5 очков).

Дмитрий Михеенко