VERRA запустила серию туров по Пермскому краю – VERRA Travel

Проект VERRA Travel создан для тех, кто видит во владении автомобилем не только ежедневный комфорт и мобильность, но и повод отправиться навстречу приключениям. VERRA Travel – это уик-энды с семьей и компанией единомышленников, это встреча с историей, природой и настоящими эмоциями. Маршруты VERRA Travel разработаны так, чтобы получить новый опыт управления автомобилем и раскрыть его потенциал, а также увидеть самые красивые и интересные места Урала. Экскурсионной части VERRA Travel уделено особое внимание – история Пермского края будет раскрываться участникам путешествий как развитие предпринимательства, культурные открытия и гастрономические знакомства.

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

– Путешествия – не просто отдых, это способ наполниться новой энергией, контекстом, смыслом. Наш новый проект VERRA Travel создан, чтобы показать, в каком удивительном регионе мы живем, познакомиться с его богатым наследием и, конечно, открыть новые грани владения автомобилем для наших клиентов. Мы хотим, чтобы к VERRA Travel присоединились не только владельцы внедорожников Toyota и Lexus – наши путешествия открыты для всех.

Среди маршрутов VERRA Travel по Пермскому краю запланированы путешествия в Чердынь и по Строгановскому кольцу, а первой точкой, куда отправится VERRA Travel 14–15 сентября, станет Кын-Завод. Участники экспедиции окажутся в колыбели истории Пермского края. Там они узнают, как горнозаводская цивилизация Строгановых может быть примером развития бизнеса и общества в XXI веке. Подать заявку на участие в первом приключении VERRA Travel можно на сайте проекта www.travel.verra.ru.