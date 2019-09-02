Земсобрание Сивинского района не стало отменять ЕНВД

Земское собрание Сивинского района не приняло решение о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. По информации "Ъ-Прикамье", за отмену проголосовали пять депутатов земского собрания, еще пять высказались против, двое народных избранников от голосования воздержались.

Отметим, что это уже седьмой муниципалитет края, проголосовавший против отмены ЕНВД. Ранее отменять налог отказались представительные органы Осинского района, Чайковского городского округа, а также Добрянского, Частинского, Большесосновского и Гайнского муниципальных районов. Причем в Чайковском депутаты думы дважды проголосовали против данной инициативы.

На федеральном уровне было принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Для Сивинского района была запланирована компенсация в объеме 9,9 млн руб.