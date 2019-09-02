Еще одну роботизированную ферму построят в Удмуртии

В Граховском районе Удмуртии появится еще одна роботизированная молочно-товарная ферма. Объект планируют достроить в третьем квартале 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Обозначенный инвестпроект реализует ООО «Вылнуд» с июня 2019 года. По словам руководителя сельхозпредприятия Вадима Усольцева, коровник рассчитан на 280 голов, с четырьмя роботами–доярами. «Обслуживать производственный комплекс будут всего четыре человека. Для увеличения дойного стада в 2020 году хозяйство планирует закупить 150 голов племенных нетелей. К концу года производство молока рассчитывается увеличить до 8,7 тонн в сутки, прирост составит более 126%»,— отметил господин Усольцев.

По данным минсельхоза, суточное валовое производство молока в ООО «Вылнуд» составляет 6,9 тонн, на каждую корову доят 19,1 кг. Сейчас в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота составляет 838 голов, 360 из которых дойные коровы.

Напомним, что в 2018 году СПК «Родина» открыл роботизированную ферму на 260 голов в Старой Игре. Отметим, что в 2019 году в Удмуртии планировали построить 26 новых молочных комплексов и 18 помещений шлейфа.