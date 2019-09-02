В Челябинской области будут судить главу поселения за банкротство МУП и растрату

Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Фершампенуазского сельского поселения, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и преднамеренном банкротстве муниципального предприятия.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в 2017 году глава Фершампенуаза заключил с индивидуальным предпринимателем договоры подряда по текущим ремонтам переезда и моста, а также на выполнение работ по устройству колодцев для скважин в поселке Знаменка на сумму свыше 250 тыс. руб. Зная, что работы не выполнены, чиновник подписал акты выполненных работ, и похитил выделенные из муниципального бюджета средства. Кроме того, в 2015-2016 годах глава, действуя от имени учредителя МУП «ЖКХ села Фершампенуаз», вместе с его руководителем подписал соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения с целью освобождения предприятия от кредиторской задолженности. В связи с чем основные средства МУПа уменьшились на 10 млн руб.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Арестовано имущество главы на сумму свыше 700 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.