Оба Алтая оказались на дне рейтинга доступности электроэнергии в России

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией. В десятку лидеров вошли три региона Сибирского федерального округа — Иркутская область, Красноярский край и Хакасия.

Чтобы оценить доступность электроэнергии, аналитики посчитали, какое количество киловатт-часов жители регионов могут приобрести на среднемесячную зарплату во второй половине 2019 года. Первое место в рейтинге заняла Иркутская область, где самая низкая стоимость электроэнергии в стране. Жители региона в среднем могут приобрести на свою зарплату 34 436 кВт•ч. На шестой строчке расположился Красноярский край (15 891 кВт•ч), на седьмой — Хакасия (15 817 кВт•ч), власти которой в этом году испытывают проблемы с выплатой долгов энергетикам.

Новосибирская область оказалась на 11 позиции с результатом 11 841 кВт•ч. В Томской области, занявшей 15 место по стране, жители смогут приобрести 10 470 кВт•ч, в Кузбассе (19 место) — 10 098 кВт•ч, в Тыве (27 место) — 9 041 кВт•ч, в Омской области (50 место) — 7 250 кВт•ч. В конце рейтинга расположились Алтайский край (78 место) и Республика Алтай (82 строчка), жители которых на свои зарплаты могут себе позволить 5 653 и 5 300 кВт•ч соответственно.

Как сообщал “Ъ”, Минэкономики предлагало ввести в России соцнормы потребления электроэнергии для населения. Инициатива не нашла поддержки у общества, и в правительстве решили отложить ее обсуждение на неопределенный срок. К дискуссии власти пообещали вернуться после оценки финансовых последствий для граждан.

Подробности — в публикации “Ъ” «Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации»

Юлия Сасевич