Мнение клиентов

Юрий Ермаков, начальник транспортного отдела ООО «Халмер»:

— Isuzu — надежный бренд, зарекомендовавший себя на рынке, приятно радует соотношением цена-качество. При наличии столь большого парка автомобилей и обширного радиуса доставки на первое место всегда выходят именно надежность и выносливость автомобиля. Автомобили Isuzu позволяют полностью положиться на качество данного бренда и окупают свою стоимость за время эксплуатации автомобиля.

Руководитель транспортного отдела АРОСА Юрий Абатуров:

— Основная причина выбора Isuzu — надежность техники. Она полностью соответствует всем своим заявленным характеристикам. Широкий модельный ряд позволяет подобрать автомобиль под свои нужды. Автомобили Isuzu идеально подходят для интенсивной городской эксплуатации. Проблем с наличием и сроками поставки запасных частей нет.