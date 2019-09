Качество японское, душа — русская

Старейший японский автопроизводитель Isuzu по праву претендует на звание самого динамично развивающегося игрока рынка коммерческой техники в России: за 13 лет с момента выхода на рынок компания не только оставила далеко за спиной ближайших конкурентов по японо-корейскому сегменту, но и активно конкурирует с российскими и европейскими производителями, исправно наращивая объемы продаж. В чем секрет?

На службе его высочества

«50 колокольчиков» — именно так звучит дословный перевод с японского слова Isuzu. Свое название компания получила в честь реки Изудзу в префектуре Миэ, где изначально располагались и офис, и производственные мощности. История старейшей автомобильной марки Страны восходящего солнца началась более века назад — в далеком 1916 году, когда два промышленных гиганта, Tokyo Ishikawajima Ship Building и Engineering Co., Ltd. и Tokyo Gasand Electric Industrial Co., решились совместно построить автомобильный завод.

Конечно же, не обошлось без иностранного влияния: в те времена на дорогах страны можно было встретить в основном импортные образцы из Европы и США, а разработка собственных автомобилей с нуля потребовала бы значительных затрат. Партнера японцы нашли быстро: британская компания Wolseley Motors поделилась технологиями в обмен на доступ на перспективные азиатские рынки. Как результат уже через два года предприятие выпустило свою первую модель — пробную партию грузовичков TGE, которые стали одними из первых собственных автомобилей в истории Японии.

В качестве первого заказчика выступили императорские вооруженные силы Японии — по тем временам высочайшая оценка для любой продукции, и это предопределило профиль молодой компании на долгие годы вперед: производство грузовиков для нужд армии. Хотя и пассажирские автомобили в модельном ряду присутствовали: в 1922 году с конвейера сошла адаптированная версия Woseley A9, которая, впрочем, также отправилась на военную службу.

Важнейшей вехой в истории Isuzu стал 1933 год, когда компания по требованию правительства объединила производственные мощности со своим конкурентом DAT (предшественник Nissan и Datsun), новый альянс получил название Automobile Industries Co., Ltd. Это дало свои плоды: в середине 1930-х компания становится пионером в области разработки и производства технологичных дизельных двигателей, которые сегодня являются отличительной чертой автомобилей Isuzu по всему миру. В те же годы некоторые модели выпускаемых ею грузовиков и автобусов начали называться Isuzu, а после второй мировой войны в результате реорганизации компания наконец получила имя Isuzu как название всего автомобильного бренда.

На волне послевоенного восстановления Isuzu продолжала специализироваться на выпуске грузовиков, но постепенно японцы стали задумываться и о расширении бизнеса в области легковых моделей. В 1961 году у Isuzu появилась легковая модель Bellel, которая официально считается первым в Японии дизельным седаном. Выпуск машины был приурочен к Олимпийским играм в Токио в 1964 году, а ее называние изящно обыгрывало этимологию Isuzu: Bell по-английски «колокольчик», а латинская буква «L» означает число «50». Вплоть до начала 1970-х модель Bellel пользовалась повышенным спросом в корпоративных автопарках японских компаний, а также в такси благодаря своей надежной конструкции и неприхотливому и экономичному дизельному мотору.

Собственно, фраза «неприхотливые автомобили с дизельным мотором» и описывает лучше всего характер успеха Isuzu. Так, в 1959 году компания представила малотоннажный грузовичок Isuzu Elf, который в нынешнем году отмечает свое 60-летие и является главным долгожителем мирового автопрома (ни одна модель в мировом автопроме не выпускается так долго).

Ну, а 1970-е принесли японской компании новые возможности с точки зрения выхода на международные рынки. В 1971 году стартовало сотрудничество Isuzu с американским автогигантом General Motors, которому очень пригодились японские компетенции в сфере производства дизельных двигателей: выпускаемый на совместном предприятии в штате Огайо дизельный мотор Duramax V8 позволил GM к 2000 годам поднять свою долю на рынке дизельных пикапов в США с 5% до 30%. А японцы получили мировое признание и заложили фундамент для мировой экспансии.

На любой вкус

Сегодня Isuzu — один из мировых лидеров в области производства и продажи коммерческого транспорта. По итогам прошлого года компания выпустила более 625 тыс. единиц техники. Широкий модельный ряд Isuzu включает в себя грузовую технику, автобусы, пикапы, кроссоверы, компания является брендом номер один по продажам в различных сегментах коммерческого транспорта на рынках более чем 20 стран: в Японии, Австралии, Египте, Таиланде, Португалии и других.

В России колокольчики Isuzu официально зазвонили в 2006 году, с открытием представительства. За последние десять лет объем продаж японского бренда увеличился более чем в четыре раза — до 4,6 тыс. единиц в 2018 году, а общий парк автомобилей Isuzu в России насчитывает уже 80 тыс. машин. «Главное преимущество Isuzu — широкий спектр различных вариантов шасси, которые подходят для решения любых задач бизнеса. При этом все представленные на рынке модели отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, простотой в эксплуатации и топливной экономичностью. И, конечно, не стоит забывать известные во всем мире технологичные дизельные двигатели.

Все это делает наши автомобили незаменимыми помощниками для наших клиентов во всех регионах России»,— объясняет генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

Модельный ряд коммерческой техники Isuzu в России включает в себя грузовые шасси полной массой 3,5–33 тонны и разделен на три «весовые» категории: легкие грузовички N-серии, среднетоннажные модели F-серии и тяжелые грузовики GIGA.

N-серия, или Elf,— основа нынешнего благосостояния японской компании как в России, так и во всем мире. Инженеры Страны восходящего солнца, кажется, лучше всех остальных понимают, что такое дефицит места и плотный транспортный поток, поэтому малогабаритные «Эльфы» хорошо приспособлены для работы в условиях города с частыми парковками, погрузками-выгрузками и прочими манипуляциями в условиях ограниченного пространства. Не случайно, как уже отмечалось выше, модель стала рекордсменом по длительности производства.

Среднетоннажные грузовики F-серии (Forward) появились в 1970-х годах и хорошо зарекомендовали себя на различных рынках благодаря сочетанию эффективности и топливной экономичности. Старшая модель шасси с индексом 18.0 способна перевозить до 12,3 тонны груза — один из лучших показателей среди грузовых автомобилей двухосной компоновки. При этом вариативность колесных баз позволяет устанавливать различные модификации кузова: от бортовых платформ и фургонов до различных КМУ, мультилифтов и специальной техники.

Тяжелая серия грузовиков GIGA — самая молодая в модельном ряду Isuzu: она ведет свою историю с 1994 года, но при этом воплотила в себе все достоинства марки: надежность, качество, экономичность и долговечность всех узлов и агрегатов. На российском рынке модель представлена в четырех вариантах колесных баз, что делает возможным установку на шасси GIGA широкого спектра различных надстроек: от самосвалов и бортовых платформ до бетоносмесителей и гидравлических крюковых погрузчиков.

Клиент всегда прав

2019 год поставил перед автопроизводителями новые вызовы, объективные причины тому — и общая ситуация в экономике, и возрастающая конкуренция. В Isuzu на это ответили запуском сразу нескольких перспективных моделей — шасси на газовом топливе, с роботизированной коробкой передач и полноприводной модели.

Главная новинка Isuzu в России — новая малотоннажная модель Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающим на компримированном природном газе (метане), что особенно важно для российских условий. На шасси установлен новый двигатель Isuzu 4HV1 рабочим объемом 4,6 л и мощностью 130 л. с. с крутящим моментом 353 Н•м, который работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач. При этом модель Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG оснащена двумя топливными баками суммарным объемом 300 л., что позволяет при полной заправке автомобиля иметь расчетный запас хода около 350 км. «Газомоторная техника — один из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов рынка коммерческой техники в России. Автомобили на газовом топливе обладают преимуществами как с точки зрения экономической эффективности, так и с точки зрения экологии. Мы приветствуем те меры, которые российские власти принимают в области развития соответствующей инфраструктуры и рады уже сегодня предложить нашим клиентам возможность приобрести одно из самых популярных шасси на рынке с двигателем, работающим на метане»,— отмечает Фабрис Горлье.

Клиенты могут выбрать машину с газовой топливной системой Фото: ISUZU

Вторая важная новость — начало продаж грузовиков ELF c роботизированной коробкой передач. «Появление роботизированной коробки передач на шасси Isuzu Elf в первую очередь ответ на многочисленные запросы наших корпоративных клиентов, для которых чрезвычайно важны вопросы комфорта эксплуатации в сочетании с экономичностью, а также снижения нагрузки на водителя»,— отмечает генеральный директор Isuzu RUS Фабрис Горлье. Причина таких запросов со стороны клиентов заключается в желании продлить срок службы элементов трансмиссии (сцепления, коробки передач и заднего моста) в связи с общим снижением навыков управления грузовиками у большинства водителей. В перспективе Isuzu планирует оснащение роботизированной коробкой передач также и среднетоннажных грузовиков Forward.

Есть версия с роботизированной коробкой передач Фото: ISUZU

Третьей новинкой Isuzu стала недавно появившаяся на рынке полноприводная модификация Isuzu Elf. Такая машина оказалась особенно востребована в российских реалиях, где многим владельцам коммерческой техники приходится работать в условиях плохого качества дорог. Например, одним из первых подобных автомобилей стал автогидроподъемник от компании «Чайка-Сервис» — клиенты такого автомобиля, в частности, занимаются обслуживанием энергосетей и часто сталкиваются с необходимостью пробираться к объектам в сложных дорожных условиях.

Наконец, Isuzu вместе с партнерами активно выходит и на новые для себя рынки — в частности, речь идет о пассажирских перевозках. Еще в 2017 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с ООО СИМАЗ по производству автобусов на базе шасси Isuzu. В текущем году главной новинкой стал современный городской автобус каркасного типа с низким полом, изготовленный на платформе грузовика Isuzu NPR82 и оснащенный двигателем Isuzu 4HV1, работающим на компримированном природном газе (метане). Шесть газовых баллонов (480 л) позволяют проезжать до 500 км на одной заправке.

Легковой грузовик

Знаменательной можно назвать и еще одну новинку от Isuzu, которая добралась до нашего рынка в 2019 году,— обновленный пикап Isuzu D-Max. Этот автомобиль компания производит с 2002 года, он оказался востребован в самых разных странах: начиная от Ближнего Востока и Таиланда и заканчивая Австралией и африканскими государствами.

По словам представителей компании, философия Isuzu D-Max основана на четырех ключевых понятиях: Kaiteki («комфорт»), Ryurei («спортивный характер»), Hinebuto («простор и устойчивость») и Aibou («надежность»). Isuzu D-Max позиционируется на российском рынке как единственный пикап, разработанный производителем грузовой техники, со всеми сопутствующими признаками: рамной конструкцией, трехлитровым дизелем от грузовика, к которому прилагаются две новые коробки передач — механическая шестиступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая шестиступенчатая Aisin AWR6B45 II, а также классической системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом. Это единственный пикап на рынке, у которого есть версия с одинарной удлиненной кабиной. Модернизированная задняя подвеска выполнена на основе конструкции из трехлистовых рессор, что позволило повысить комфорт и плавность хода автомобиля, в том числе с незагруженной грузовой платформой, а также увеличить грузоподъемность до 995 кг (для версии с механической КПП), что является одним из лучших показателей в классе.

«Главное преимущество нового пикапа Isuzu D-Max — универсальность. Это и выдающийся инструмент для бизнеса, и автомобиль, который станет незаменимым помощником в различных областях: от путешествий на дальние расстояния до семейных поездок в городе, от перевозки спортивного инвентаря до покорения бездорожья»,— отмечают представители компании Isuzu, намекая на то, что новая модель рассчитана как на корпоративных клиентов, так и на рядовых покупателей.

Сделано в России

В условиях сегодняшней стратегии государства по развитию автомобильной отрасли безусловным козырем Isuzu является российское производство, расположенное в Ульяновске, где собирается весь модельный ряд коммерческих авто полной массой 3,5–33 тонны. Заявленная японцами мощность завода — 5 тыс. единиц в год, но, судя по объемам продаж, недалек тот день, когда компании придется задуматься о расширении производства.

Конечно, все разнообразие шасси — лишь первый этап по созданию автомобилей для бизнеса. В числе партнеров Isuzu в России — более 50 авторизованных надстройщиков, в том числе такие компании, как «Автомастер», «Сибевровэн», «Автосистемы», «Чайка-Сервис» и «Смолмаш», которые способны реализовать практически любую идею.

Общеизвестно, что для коммерческих автомобилей важна не только надежность, но и качественное обслуживания. Сегодня дилерская сеть Isuzu насчитывает уже 85 точек по всей России. Одновременно работают два склада оригинальных запасных частей — в Москве и Владивостоке, что позволяет без задержек снабжать сервисные станции и расходными материалами, и необходимыми деталями. Официальная гарантия на все грузовые автомобили Isuzu составляет три года или 200 тыс. км пробега, а межсервисный интервал — 20 тыс. км. При этом компания активно развивает дополнительные инструменты, например сервисные контракты, благодаря которым клиенты могут получать обслуживание с использованием оригинальных расходных материалов и запасных частей с существенной выгодой. На конец второго квартала общее число автомобилей с контрактами превысило 1,1 тыс. единиц.

Философия Isuzu означает «лучшее», а миссия компании в России — «японское качество с русской душой», говорят в компании, вкладывая в эти понятия и широкий модельный ряд, и развитие сети, и сервис, и всестороннюю заботу о клиентах. И уже очевидно, что такая стратегия работает, подтверждение тому — стабильный рост бизнеса Isuzu в России. Доля в японо-корейском сегменте вплотную приблизилась к 50%, и сегодня компания уже конкурирует с российскими и европейскими брендами за клиентов.

Мнение клиентов Юрий Ермаков, начальник транспортного отдела ООО «Халмер»: — Isuzu — надежный бренд, зарекомендовавший себя на рынке, приятно радует соотношением цена-качество. При наличии столь большого парка автомобилей и обширного радиуса доставки на первое место всегда выходят именно надежность и выносливость автомобиля. Автомобили Isuzu позволяют полностью положиться на качество данного бренда и окупают свою стоимость за время эксплуатации автомобиля. Руководитель транспортного отдела АРОСА Юрий Абатуров: — Основная причина выбора Isuzu — надежность техники. Она полностью соответствует всем своим заявленным характеристикам. Широкий модельный ряд позволяет подобрать автомобиль под свои нужды. Автомобили Isuzu идеально подходят для интенсивной городской эксплуатации. Проблем с наличием и сроками поставки запасных частей нет.

Алексей Арапов