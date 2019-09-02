В Ростове именем героя России Дмитрия Петрова назовут улицу

Именем героя России офицера-десантника Дмитрия Петрова, героически погибшего в бою с боевиками в Аргунском ущелье в марте 2000 года, назовут улицу в Ростове в микрорайоне «Суворовский», сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Дмитрий Петров был единственным ростовчанином, участвовавшим в той операции. Его рота 16 часов противостояла 2,5 тыс. боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Живыми остались лишь шестеро солдат. Потери боевиков составили до 700 человек.

Дмитрия Петрова похоронили в Ростове на Аллее Героев. На его могиле установлен мраморный памятник. С 2000 года имя погибшего офицера носит ростовская школа №84.

Дарья Голякова