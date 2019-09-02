В детском саду под Челябинском произошел пожар

1 сентября днем произошел пожар в детском саду в поселке Рощино Сосновского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сработала автоматическая сигнализация, что позволило быстро среагировать. На момент прибытия пожарных в здании был только сторож.

В подвальном помещении учреждения наблюдалось задымление, информируют в ведомстве. Горели стройматериалы на площади 18 кв. м. Возгорание было оперативно устранено, пострадавших нет. Причиной пожара, по данным МЧС, скорее всего, стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.