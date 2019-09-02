ООО «Трансгруз» займется планировкой квартала в исторической части Самары

Документацию по планировке территории (проект межевания территории) в Ленинском районе Самары подготовит ООО «Трансгруз». Речь идет о территории в границах ул. Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной. Соответствующее распоряжение департамента градостроительства Самары опубликовано на сайте городской администрации.

Работы будут касаться территории площадью 3,43 га. Проект разработают в шесть этапов. Сначала компания соберет и систематизирует исходные данные, затем подготовит проект и согласует его с профильным департаментом. После этого его рассмотрят на публичных слушаниях, далее скорректируют с учетом пожеланий и направят на утверждение в профильный орган.

Георгий Портнов