Максим Орешкин оценил трассу М7 в Татарстане на пять с минусом

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, проехавшийся за рулем Lada XRAY из Москвы в Тольятти, рассказал об итогах поездки. В частности, он оценил трассу М7 на территории Татарстана на пять с минусом, передает ТАСС.

По его словам, всего он проехал около 1,3 тыс. км. Но при этом слегка отклонился от маршрута, заехав в Зеленодольск и Чебоксары. На дорогу министр потратил три дня. Участок автотрассы М7 от Самары до Казани он разделил на три отрезка. Самый лучший отрезок, по его словам, находится в Татарстане. Самарская часть заслужила четверку, а ульяновская – твердую двойку. На последнем отрезке господин Орешкин едва не пробил колесо.

Изначально идею поездки простимулировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, поскольку в правительстве дискутировали на тему реконструкции трассы М7 и строительстве новой платной дороги Москва — Казань. А Максим Орешкин планировал провести совещание по моногородам в Тольятти. Поэтому у него возникла мысль посмотреть автодорогу М7 и своим ходом добраться до места проведения мероприятия, уточнил министр.

"Ъ-Казань"