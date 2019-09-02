Илья Варламов собирает деньги на ремонт старинного особняка в Челябинске

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», созданный Ильей Варламовым, ведет сбор средств на ремонт дома XIX века, находящегося на Каслинской, 137 в Челябинске (дом Рябинина). Как сообщил в своем блоге господин Варламов, фонду «нужно 528 тыс. руб. на восстановление утраченных и поврежденных деталей декора на фасаде и воротах дома, реставрацию оригинальной двери, оконных рам и наличников». В дальнейшем двор дома планируют превратить в креативное пространство, где хотят проводить творческие мероприятия. На сегодняшний день собрана 81 тыс. руб.

Как сообщается на сайте фонда, усадьба на Каслинской с 1894 года принадлежала местному мещанину Александру Рябинину. Вероятно, в 1911-1913 годах был построен новый деревянный дом. Этим летом дом стал объектом фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», в рамках которого волонтеры и реставраторы проводят ремонтные работы.