Крупнейший в Сибири тепличный комплекс заявил о ликвидации юрлица

Тепличный комплекс «Индустриальный» в Алтайском крае уведомил регистрирующие органы о ликвидации юридического лица. Соответствующее заявление подано 30 августа.

В июне 2019 года стало известно, что тепличный комплекс, находящийся в краевой собственности, будет передан в аренду группе «Горкунов». Группа сообщила о намерении инвестировать в развитие комплекса 233 млн руб. до конца 2019 года, что позволит повысить урожайность до 100 кг с кв. м, в 2020 году — до 120 кг. В компании также отметили, что в случае приобретения активов ОАО «Индустриальный» ГК «Горкунов» планирует в 2020-2021 годах вложить в модернизацию производственных объектов более 400 млн руб., что позволит увеличить объем производства овощей до 14 тыс. т в год. Представители группы также предложили алтайским властям рассмотреть возможность предоставления мер поддержки инвестора — компенсацию 15% прямых понесенных затрат на реконструкцию и модернизацию объектов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в июле сообщал, что имущество «Индустриального» будет передано в аренду на период подготовки документов на продажу комплекса. Вырученные средства пойдут на расчеты с кредиторами, выплату налогов и иных обязательных платежей.

«Индустриальный» — один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов. Комплекс ежегодно производит 8-9 тыс. т овощей. На долю «Индустриального» приходится 90% всех производимых в Алтайском крае овощей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия составила 710,8 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. В прошлом году власти региона уже пытались продать «Индустриальный» за 1,3 млрд руб. Тогда на торги не было подано заявок. Из плана приватизации до 2020 года комплекс был исключен.

О соглашении между Алтайским крае и группой «Горкунов» читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Жизнь еще теплица»

Оксана Павлова