Факторинг идет в рост ВТБ Факторинг в 5,5 раз увеличил объем портфеля на Урале

По итогам первого полугодия 2019 года портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе превысил 34 млрд рублей, что в 5,5 раз больше показателя за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 84% и превысило 5,3 тыс. единиц.



ВТБ Факторинг возглавил рынок факторинга в УФО с долей 39% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила более 60% прироста суммарного факторингового портфеля в регионе. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. В рамках стратегии группа ВТБ продолжит развивать факторинговый бизнес с точки зрения цифровизации наших продуктов и сервисов.