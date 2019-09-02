«Изучайте списки, но включайте свою голову»

До выборов в Мосгордуму осталась неделя. Голосование пройдет в 8 сентября. Главное требование оппозиции — допустить независимых кандидатов — власти так и не выполнили. Зато последняя протестная акция в центре Москвы 31 августа обошлась без задержаний. Звучат предположения, что протестная волна постепенно спадает. Лидеры оппозиции тем временем активно продвигают свои инструкции для избирателей. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что лучшая стратегия в день голосования — сделать самостоятельный выбор.

«Процесс — это жизнь, результат — это смерть»,— говорит в одном из своих монологов Михаил Жванецкий. Фраза идеально описывает многое в российской действительности, и нынешние выборы в Мосгордуму — не исключение. Через шесть дней после бурной предвыборной кампании москвичи окажутся перед тяжелым выбором. Непростым и, благодаря стараниям Мосгоризбиркома, небогатым. Самое время определяться и избирать свою стратегию голосования.

Судя по результатам прошлых городских кампаний, самой популярной окажется банальная неявка. В 2014-м правом голоса воспользовались чуть больше 21%. Вследствие шумных событий нынешнего лета на этот раз к урнам, возможно, придет несколько больше избирателей, но в разы явка, конечно, не вырастет.

Но если вы решили голосовать, то ознакомьтесь со всеми предложениями, включая так называемое «Умное голосование» от Алексея Навального. Парадокс в том, что эта подборка одинаково полезна как для противников московских властей, так и для их сторонников. Ведь все провластные представители идут в качестве самовыдвиженцев, и даже на официальном сайте «Единой России», где сообщается о поддержке 26 кандидатов, нет ни одной конкретной фамилии. А тут все представлено в лучшем виде… Правда, впечатление этот перечень оставляет не столько умное, сколько унылое. По сути, нам предлагается отдать свой голос за нерушимый блок коммунистов с микроскопическим вкраплением эсеров и «яблочников». А местами представители КПРФ оказываются для команды Навального предпочтительней настоящих и активных самовыдвиженцев.

Должен признаться, что изначально идея «Умного голосования» мне импонировала. Обещали социологию и какое-то обсуждение, но в итоге все свелось к неким моделям, базирующимся на результатах 2014 года. Хорошо, что не прошлого века. Например, 30-й округ в Чертаново. Казалось бы, там баллотируется местный 24-летний горожанин, который и на митинги выходил, и с жителями активно общается. И даже соцопрос заказал, результат которого показывает, что именно он, а не кандидат от компартии, может успешно конкурировать с самовыдвинутым членом «Единой России». Но нет. Похоже, что Навальный верит в силу серпа и молота больше самого Зюганова. Вот и в моем родном 37-м, кстати, вообще всего три кандидата и ни одного самовыдвиженца от партии власти.

Может, стоило никого не рекомендовать?

Но умники опять рекомендуют «красненькое». В данном случае коммуниста, сидящего в Мосгордуме аж с 2005 года. Одним словом, изучайте списки, но включайте свою голову. А то бывают такие варианты, что ни уму, ни сердцу.