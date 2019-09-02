ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене» в Москве со счетом 2:1, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Мы дважды забили, еще три отличных момента не реализовали, создавали шансы. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра», - приводит пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Перед игрой в состав «Ростова» вернулись травмированные Ивелин Попов и Хорен Байрамян.

На 41 минуте Элдор Шомуродов откликнулся на подачу Евгения Чернова с углового и ударом в дальний угол открыл счет. На 58 минуте Шомуродов оформил дубль, отправив мяч в ворота противника. Затем «Локомотив» обосновался на половине «Ростова», и на 81 минуте Антон Миранчук сократил отставание в счете.

Дарья Голякова