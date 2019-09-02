Создание информационной системы «Спортивное Прикамье» оценили в 6 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по созданию информационной системы «Спортивное Прикамье».

Как указано в техническом задании, система должна автоматизировать информацию о движении контингента спортсменов, тренеров, судей и о соревнованиях. Система предназначена также для учета спортивных объектов Пермского края и оптимизации бизнес-процессов, производимых в спортивных учреждениях.

Пользователями системы будут сотрудники спортивных организаций и федераций,

ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», министерства физической культуры и спорта Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. Оператором системы станет министерство информационного развития и связи Пермского края.

Систему необходимо разработать до 2 декабря 2019 года. Максимальная цена контракта определена в 6 млн руб. Итоги конкурса подведут 7 октября.