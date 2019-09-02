Омский «Магнит» возглавил топ-менеджер, связанный с бизнесом Олега Митволя

Гендиректором омской компании-оператора по обращению с отходами ООО «Магнит» назначен Александр Чернов. Ранее, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководство компанией осуществляло ООО «Стандарт рециклинг групп» (Москва). Советующие изменения в ЕГРЮЛ внесены в середине августа.

Господин Чернов также возглавляет Красноярский завод проппантов, принадлежащий в равных долях ООО «АМК» (Калининградская область) и Павлу Елфимову. АМК, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Владимиру Лаптеву (50%), Андрею Крумину (10%) и Олегу Митволю (30%). Олег Митволь также является совладельцем информационно-издательской группы «Новые известия» и Дальневосточного центра по обращению с отходами.

«Магнит» в августе этого года получил лицензию на обработку ТКО. Ранее руководство компании рассказывало “Ъ”, что «Магнит» планирует построить в Омской области два мусороперерабатывающих комплекса мощностью 500 тыс. куб. м ТКО каждый. Запуск первого в Омской области мусоросортировочного завода произойдет «в ближайшие дни», сообщили в компании.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Магнит» притягивает мусор»

Оксана Павлова