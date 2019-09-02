Сочи и Краснодар попали в ТОП-5 рейтинга лучших нестоличных городов России

Сразу два города Краснодарского края вошли в ТОП-5 рейтинга лучших нестоличных городов России, составленного порталом по поиску работы Superjob.ru. Более 1000 жителей в каждом из 22 провинциальных городов страны отвечали на вопрос: «Нравится ли им жить в родном городе?», а также давали оценку параметрам жизни.

На первом месте рейтинга оказалась Тюмень, где 92% жителей довольны жизнью в родном облцентре. На втором месте расположилась Казань (90%), на третьем – Сочи (90%), на четвертом – Краснодар (88%). Больше всего жить в своем городе не нравится жителям Волгограда, где довольными оказались только 52% горожан.

Сообщается, что у Краснодара самые высокие оценки доступности товаров и услуг для населения. Лучшие дороги, школы и детсады, общественный транспорт, доступное жилье, медицина, работа и обеспечение безопасности — в Тюмени. В Казани и Краснодаре много отличных мест для прогулок, а столица Татарстана гордится доброжелательностью жителей города. Казань — первая по оценкам развития вузов. В Сочи лучше всего с экологией и ресторанами, во Владивостоке — с культурной сферой.

Отметим, что в Краснодаре, согласно опросу общественного мнения, выросли показатели (2019 год к 2018 году) оценки уровня безопасности (с 12% до 13%), школ и детсадов (с 18% до 24%), вузов (с 14% до 17%), общественного транспорта (с 19% до 28%), доступности хорошей работы (с 7% до 10%), доступности товаров и услуг (с 36% до 44%), а также показатели экологии (с 10% до 13%) и доступности удобного жилья (с 24% до 28%). Единственный снизившийся в глазах краснодарцев показатель – удовлетворенность состоянием автомобильных дорог (с 20% до 18%).

Дмитрий Михеенко