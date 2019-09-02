В Удмуртии отремонтировали две автотрассы

В Удмуртии завершился ремонт автодороги Ижевск-Воткинск и второго участка трассы Ува-Вавож. Протяженность обновленных объектов составила 4,3 км и 5 км соответственно. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.

Кроме того, дорожники благоустроили на трассе Ижевск-Воткинск остановки общественного транспорта, заменили знаки и сигнальные столбики, укрепили тротуары. Участок стал 20 объектом, которые отремонтировали в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».