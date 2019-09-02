В музее-заповеднике Аркаим сгорели ценные экспонаты

В музее-заповеднике Аркаим в ночь на 1 сентября произошел пожар. Сгорели два жилища каменного века. Как рассказал в своем Instagram и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, скорее всего, причиной стал поджог.

«Ночью в музее-заповеднике был пожар. Сгорело два жилища каменного века. С большой долей вероятности это поджог. Следователи и пожарные работают на месте», - сообщил Алексей Бетехтин.

По данным пресс-службы министерства культуры региона, жилища планируется восстановить, но пока не ясно в каком виде. Возможно, это будет реконструкция непосредственно дома аркаимцев. Во время пожара пострадало жилище, воссозданное на основе данных, полученных при раскопках поселения в Северном Казахстане. До конца года место происшествия будет расчищено, а на следующий год заповедник планирует привлечь внебюджетные средства, чтобы начать строительные работы. Сумма ущерба устанавливается.