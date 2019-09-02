Самыми популярными воздушными направлениями из Краснодара стали Екатеринбург и Москва

По итогам семи месяцев работы Международного аэропорта Краснодар, самыми популярными направлениями на внутренних рейсах стали воздушные гавани Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Новосибирска. На внешних направлениях лидируют Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент, сообщают в пресс-службе аэровокзала.

Всего с января по июль краснодарский аэропорт обслужил 2,57 млн человек, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,32 млн человек). На внутренних направлениях пассажиропоток составил 2 млн человек (+9%), на международных – 558,6 тыс. человек (+17%). Количество самолетовылетов составило 10 532 операции (+4%).

В то же время, Международный аэропорт Сочи обслужил за семь месяцев этого года 3,87 млн пассажиров (+8% к аналогичному периоду прошлого года). Самыми востребованными маршрутами по России из Сочи стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Среди международных рейсов – Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Минск и Ташкент.

Василий Хитрых