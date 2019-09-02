Кузбасский тюремщик поставлял заключенному жидкость для вейпов за взятки

В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии №44. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, младший инспектор группы безопасности обвинялся во взятке (ч. 1 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, тюремщик предложил одному из заключенных покупать для него и проносить запрещенные предметы на территорию колонии. За вознаграждение около 25 тыс. руб. он передал осужденному сотовый телефон, сим-карты и жидкость для электронных сигарет.

Сотрудника колонии задержали оперативники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области. Признание надсмотрщиком вины и сотрудничество со следствием суд посчитал смягчающими обстоятельствами и приговорил его ко штрафу 241 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и системе ГУФСИН сроком на два года.

Илья Николаев