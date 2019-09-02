Петербург не вошел в первую десятку городов страны с доступной электроэнергией

Самая доступная электроэнергия в стране — у жителей Иркутской области. За киловатт им приходится платить 1,11 руб. Самая дорогая электроэнергия оказалась на Чукотке, где стоимость одного киловатта составляет более 8,2 руб. Петербург на 13 месте. Рейтинг на основе июльских показателей составило агентство РИА «Новости».

В тройку лидеров регионов с самыми низкими ценами на электроэнергию пошли ЯНАО и ХМАО – Югра.

В Санкт – Петербурге стоимость киловатта составляет 4,65 руб, почти на рубли дешевле, чем в Москве (5,47 руб.). Исходя их размера средних зарплат, петербуржцы могут приобрести около 11,47 киловатт-час ежемесячно.