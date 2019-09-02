Как защитить интеллектуальную собственность «Городисский и партнеры» защитят ваш бизнес от недобросовестных конкурентов

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» — крупнейшая и одна из ведущих в России фирма интеллектуальной собственности (ИС). Патентные поверенные и юристы фирмы оказывают квалифицированные услуги по различным объектам интеллектуальных прав, включая изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, компьютерные программы, базы данных, фирменные наименования, коммерческие обозначения, произведения литературы, искусства и др. Клиентами фирмы являются крупные российские и иностранные компании, средний и малый бизнес, государственные организации, научные учреждения, университеты, финансовые организации и физические лица.



Фирма «Городисский и Партнеры» имеет свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Перми, технопарке «Саров», Владивостоке, Дубне, Новосибирске, Уфе и Киеве (Украина).

Филиал юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в Новосибирске открыт в октябре 2017 года для работы с юридическими и физическими лицами Сибирского федерального округа, включая республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую и другие области.

Специалисты филиала оказывают весь комплекс услуг — от составления заявки, подготовки документов и подачи в Патентное ведомство РФ до уплаты пошлин для поддержания патентов и свидетельств в силе. Принимают участие в делах по пресечению недобросовестной конкуренции, борьбе с контрафактной продукцией и другими нарушениями интеллектуальных прав. Проводят правовой аудит объектов интеллектуальной собственности, предоставляют рекомендации по оптимальному управлению интеллектуальными активами.

«Городисский и Партнеры», Новосибирск

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, 46, офис 1204

Деловой центр «Ситицентр»

Телефон:+7 (383) 209-3045

Факс: +7 (383) 209 3045

e-mail: Novosibirsk@gorodissky.ru

Осуществляя свою социальную миссию в сфере образования, фирма «Городисский и Партнеры» создала образовательный и просветительский проект GORODISSKY IP SCHOOL, призванный поднять уровень правовой культуры и изменить отношение к интеллектуальной собственности, чтобы бизнес понимал, что сегодня защита интеллектуальных прав — это один из драйверов инновационного и рыночного развития.

В рамках проекта GORODISSKY IP SCHOOL мы проводим серии своих корпоративных бесплатных семинаров в различных городах. Представляем вниманию слушателей курсы лекций по актуальным темам — от самых последних изменений законодательства до реальных дел из собственной практики.

В этот юбилейный для нас год мы запланировали целый ряд мероприятий во всех 13 российских городах нашего присутствия. 17 сентября 2019 года приглашаем вас принять участие в семинаре «Некоторые аспекты защиты и охраны интеллектуальной собственности для успешного развития бизнеса», который состоится в зале «Чайковский» Novosibirsk Marriott Hotel (ул. Орджоникидзе, 31).

Программа семинара доступна на нашем сайте или может быть запрошена по телефону (383) 209 3045.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.