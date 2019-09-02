В Можге заложили первый камень нового вокзального комплекса

Первый камень нового вокзального комплекса заложили в Можге. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 184-ой годовщины города, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Новый комплекс станет точкой пересечения Горьковской железной дороги и автомагистрали. Здание построят с противоположной стороны от действующего вокзала и совместят с городской автостанцией. «В течение двух лет правительство Удмуртии вело переговоры с РЖД по поводу проектирования и строительства транспортно-пересадочного узла. Сегодня вы видите первые результаты. Проектирование здания подходит к окончанию, скоро начнется строительство. Стоит отметить, что за последние десятилетия Можга – первый город в Удмуртии, в котором будет построен новый современный вокзал»,— отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. Глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что «из уважения к истории старого вокзала Можги — его не снесут, а превратят в музей».

Напомним, что переговоры о сотрудничестве РЖД и правительства Удмуртии в строительстве нового вокзала в Можге начались еще в 2016 году при бывшем главе республики Александре Соловьеве. Тогда говорили о создании нового современного центра для пассажиров поездов и автомобильного транспорта. В 2017 году Александр Бречалов и Анатолий Лесун также подписывали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало начало работ с 2018 года. Затем сроки строительства объекта перенесли на 2019-2020 годы.