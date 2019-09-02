Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия станет временным председателем Совете Безопасности (СБ) ООН в сентябре, говорится в Twitter организации. «В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России»,— сказано в сообщении.

В августе временным председателям была делегация Польши, в октябре Россию сменит Южная Африка. В ноябре временно возглавит СБ ООН Великобритания, в декабре — США.