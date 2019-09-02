За выходные в Свердловской области сгорели пять машин

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Свердловской области произошло два пожара с участием автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону. В 02:15 по местному времени на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в поселке Баранчинский (Кушвинский городской округ). На площади четыре кв. м поврежден моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля КамАЗ и экскаватора.

Утром в 05:15 по местному времени загорелся автомобиль ВАЗ 2112 в Верхнем Тагиле. Пожар потушен в течение четырех минут.

Третье возгорание автомобиля произошло в селе Клевакинское (Каменский городской округ) вечером 1 сентября, где загорелся автомобиль КамАЗ. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут.

В ночь с 1 на 2 сентября в Екатеринбурге в 01:32 по местному времени поступила информация о возгорании автомобиля «ГАЗель». Пожар был потушен населением.

В 04:05 по местному времени в Ачитском городском округе сгорел автомобиль «Лада Приора». Пожар потушен в течение двух минут.