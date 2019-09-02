Пермский марафон-2019: МегаФон пригласил абонентов в команду MegaFonRun Team

2 сентября 2019. Накануне самого массового забега Перми оператор с самым быстрым интернетом в стране — МегаФон объявил о спецпредложении для своих абонентов. Обладатели зеленой SIM-карты получат 20% скидку на онлайн-регистрацию в международном беговом марафоне. А для самых быстрых оператор впервые организует тренировки с профессиональными спортсменками.

Более 8 тысяч человек из 5 стран мира уже зарегистрировались к участию в третьем Пермском международном марафоне, который состоится 8 сентября на городской эспланаде. Главное спортивное событие края по традиции проведут телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

МегаФон на правах партнера мероприятия приглашает пермяков стать частью команды MegaFonRun Team и получить привилегии по участию в забеге на любую дистанцию от 3 до 42 км. Главное условие — быть абонентом МегаФона. Получить промокод на скидку 20% для оплаты участия клиенты оператора смогут с помощью ussd-команды: *105*1354# и последующей sms-инструкции.

В рамках подготовки к марафону 2 и 5 сентября оператор также впервые организует для своих абонентов серию занятий на стадионе «Орлёнок» (ул. Сибирская, 4) с многократным призером Пермского марафона Екатериной Павловой и мастером спорта по легкой атлетике, профессиональным тренером Школы здорового бега — Ольгой Дедовой.

«Как стать самым быстрым на Пермском марафоне? Наш ответ – тренироваться с самыми быстрыми офлайн и летать онлайн на самых быстрых скоростях. По нашим оценкам, не менее половины интернет-трафика болельщиков и участников забега придется на сети LTE, поэтому мы позаботились о том, чтобы все наши клиенты получили качественный сервис. На городской эспланаде мы также приготовили для пермяков и гостей города интерактивную площадку и онлайн-развлечения на 4G-скоростях», — рассказал директор МегаФона в Перми Илья Головнин.

Зона интерактивных развлечений МегаФона будет работать 7 сентября: с 11:00 до 20:00 и 8 сентября – с 8:00 до 16:00

Подробная информация и расписание тренировок для команды MegaFonRun Team здесь.