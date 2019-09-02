Минпросвещения РФ одобрило строительство еще одной школы в пензенской Чемодановке

В селе Чемодановка Пензенской области в 2021 году будет построена школа. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время визита в уже имеющееся образовательное учреждение населенного пункта, которое по результатам единого государственного экзамена является одним из лучших в регионе.

По словам главы региона, уже получено подтверждение о строительстве учебного учреждения от министерства просвещения РФ.

В имеющейся школе в этом году были отремонтированы кабинеты, закуплено оборудование на общую сумму 3,8 млн руб., в том числе интерактивные доски. На ремонт классов будет выделено из областного бюджета еще 3 млн руб.

Иван Сергеев