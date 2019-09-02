Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

В Кемерово открылось Президентское кадетское училище, которое начали строить в январе этого года. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, в понедельник за парты сели первые 360 учеников 5-7 классов. Всего на поступление было подано 2,3 тыс. заявок из Кемеровской области, Сибири и других регионов страны. На одно место претендовали шесть человек.

Напомним, военные строители приступили к возведению Президентского кадетского училища в восточной части Кемерово в январе 2019 года. Проект основан на типовых решениях Петрозаводского президентского, Тульского суворовского и мурманского Нахимовского военно-морского училищ. На открытии заместитель Министра обороны России Николай Панков отметил, что новое учреждение «будет специализироваться на робототехнике, IT-технологиях и искусственном интеллекте».

К новому учебному году построен учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, крытый спорткомплекс, 10 открытых спортивных площадок, стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, полоса препятствий.

На втором этапе военные строители возведут еще два спальных корпуса на 480 кадетов, спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, крытую автостоянку. После окончательного завершения строительства здесь будут жить и учиться 840 кадетов.

Юрий Зуев