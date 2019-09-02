Норильского пилота оштрафовали за посадку вблизи жилого дома

Пилот вертолета Robinson R66 привлечен к административной ответственности за несанкционированную посадку на окраине Норильска в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, пилот воздушного судна, принадлежащего ООО «Логистик транс сервис», произвел посадку рядом с жилым домом на улице Первомайская, не имея разрешения органа местного самоуправления. На основании постановления Норильского транспортного прокурора пилота оштрафовали на 2 тыс. руб. (ч. 1 ст. 11.4 КоАП).

Илья Николаев