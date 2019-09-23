На станции метро «Охотный Ряд»

В московское метро после открытия в мае 1935 года спускались не только по прямому назначению (чтобы доехать из одной точки столицы в другую), но и чтобы подивиться на чудо инженерной мысли. «Охотный Ряд» — одна из первых станций глубокого заложения, а значит, ее возведение требовало особого технического подхода, в том числе и специально устроенных эскалаторов. На снимке на одном из них позируют московские школьники. В июне 35-го для 30 тысяч столичных учащихся были организованы ознакомительные экскурсии по первой ветке метрополитена. Причем бесплатные. А вот первый пассажир метро Герой Труда Петр Латышев за месяц до этого для проезда купил бумажный билет (№ 1 серии «А»), который на входе прокомпостировал контролер. В том же году в пилотном режиме на станциях заработали турникеты, пропускавшие пассажиров по жетонам (массово они стали применяться лишь в конце 1950-х годов). Продолжительный период, с 60-х и до начала 90-х, турникеты принимали к оплате пятикопеечные монеты. В середине 90-х для проезда стали использоваться бумажные билеты с магнитной полосой. А в конце XX столетия — транспортные карты. Теперь оплатить поездку в московском метро позволит система распознавания лиц — ее пилот запустили на прошлой неделе. Как технологии, казавшиеся будущим, уже становятся нашим настоящим в материале «Оплата лицом».