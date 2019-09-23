Смотр

Америка на экране

Фестиваль американского кино Amfest стартует в Москве 24 сентября. Задуманный как срез современного кинематографа США, этот фестиваль включает в программу и громкие голливудские проекты, и работы независимых режиссеров. Среди первых наиболее заметен фантастический триллер «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли — о космическом путешествии инженера армейского корпуса в поисках своего пропавшего отца. Также в программе пронзительная кантри-драма об американской глубинке «Микки и медведь», комедия «Инициалы С.Г.» о человеке, решившем побыть Сержем Генсбуром, драма «Томас» Абеля Феррары с Уиллемом Дэфо в главной роли.

Текст

Хроники зла

Фото: Издательство АСТ

Новая книга Александра Пумпянского «Диктаторы и террористы. Хроники мирового зла» (Издательство АСТ, 2019) погружает в бурный калейдоскоп мировой политики с 1999 по 2017 год. Автор называет ее «коллекцией очерков и эссе», часть которых прошла через журнал «Новое время», где он долго работал главным редактором. Зло на сломе эпох известный журналист-международник действительно исследовал в режиме хроники: датировка под статьями, ставшими главами книги, об этом напоминает. Но там ли оно, это зло, и сегодня? У современного читателя, привыкшего искать и находить врагов у себя под боком, на худой конец в интернете, не заглядывая ни в какие Ираки, Боснии и Руанды, это может вызвать вопросы. Но это, пожалуй, еще один резон в пользу того, чтобы сверить свои представления о плохом и хорошем с авторскими.

Премьера

Теннесси Гинкаса

Кошка на раскаленной крыше» на сцене МТЮЗа Фото: Лена Лапина / МТЮЗ

На сцене МТЮЗа 27 сентября премьера — спектакль «Кошка на раскаленной крыше» в постановке Камы Гинкаса. Пьеса Теннесси Уильямса станет завершающей постановкой из американской трилогии режиссера, открывали которую пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Все кончено». Эти постановки объединены темой взаимоотношений между близкими людьми и теми метаморфозами, которые претерпевает любовь за годы семейной жизни. В центре последнего спектакля — семейный ужин, из идиллии перерастающий в спор о наследстве, который разрушает жизни героев, измученных совестью, поисками правды и страхами. За сценографию спектакля отвечает художник Сергей Бархин.

Голос

Фото: Александр Эшкинин, Коммерсантъ

«Я традиционалист. Женщины мне нравятся слабые, а мужчины сильные»

Владимир Меньшов, актер, режиссер, сценарист, отметивший 80 лет на прошлой неделе

Фотография

Увидено по-английски

Барри Костон. «№ 3», 2017 год Фото: Барри Костон / Предоставлено Русским музеем

Выставка «Россия: далеко не черно-белая» откроется в Русском музее 26 сентября. Она соберет снимки известного британского фотографа Барри Костона. Путешествуя по всему миру в поисках сюжетов для фотографий, в 2017 году он пересек с фотоаппаратом Россию от Белого моря до Кавказа. Города, села, люди и природа, а также парадоксы нашего быта, которым сами давно уж разучились удивляться,— все это, попав в его объектив, превратилось в десятки ярких снимков. Все вместе они предлагают зрителю взгляд на отечество со стороны — глазами путешественника-иностранца, на которого Россия произвела неизгладимое впечатление.

Вещь

Фото: ГИМ

Тарелка с видом на имение графа Аракчеева в селе Грузино (1827, фарфор, надглазурная роспись) и др. экспонаты собраны на выставке «"Без лести предан". К 250-летию со дня рождения графа А.А. Аракчеева». Экспозиция рассказывает о карьере бедного офицера, ставшего фаворитом двух императоров и одним из самых мифологизированных персонажей истории России. Открыта с 25 сентября в Государственном историческом музее.

Анонсы

24.09

В Музее Востока на выставке одного экспоната представлена картина китайского художника У Ци «Карп превращается в дракона» (XVIII век).

25.09

В Большом зале Московской консерватории в рамках XV Международного осеннего хорового фестиваля им. Б. Тевлина концерт «Планета Шнитке» к 85-летию со дня рождения композитора.

26.09

Конкурс рисунка на тему «Басни Эзопа» проводит посольство Греции в РФ в рамках перекрестного Года литературы. Дети от 7 до 12 лет могут отправить рисунки в электронном виде по адресу contestgreece@gmail.com

27.09

В Новой Третьяковке на выставке «Очень важное сообщение. Новый архив тиражного искусства (НАТИ) — 2019» представлены работы А. Монастырского, И. Наховой, В. Захарова, О. Чернышевой, Х. Сокола, О. Кройтор и др.

28.09

В МАММ на выставке «Варвара Родченко. Мимошедшее время» представлены фотографии, связанные с семьей великих авангардистов — Александра Родченко, Варвары Степановой и их дочери Варвары.

29.09

Фото: Ascot Elite Entertainment Group

В широком прокате — кинодрама «После свадьбы» (в главных ролях Мишель Уильямс, Джулианна Мур).