Алексей Криворучко, судья Тверского районного суда Москвы

Приговор с последствиями

Судья Алексей Криворучко оказался ньюсмейкером после того, как приговорил к трем с половиной годам колонии актера Павла Устинова за «телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости», нанесенные сотруднику Росгвардии во время задержания. На видеозаписи самого задержания, правда, видно другое: несколько «космонавтов» кидаются на стоящего человека, роняя при этом и его, и друг друга. Но судья приобщать к материалам дела такое кино не стал, хотя и дал подсудимому «всего» три с половиной вместо шести лет колонии, о которых просило гособвинение. «Мягкости» никто не оценил: приговор вызвал волну возмущения, которая накрыла и столицу, и периферию, породив критические отклики едва ли не на всех общественных «этажах» — от актеров, педагогов и священников РПЦ до секретаря генсовета Единой России и командира самой Росгвардии. Кто же такую кашу заварил? Судья Криворучко известность приобрел уже на старте столичной карьеры — в 2009-м, когда санкционировал продление ареста юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, отказавшись приобщить к делу его заявления о неоказании медицинской помощи и пыточных условиях содержания (Магнитский умер в изоляторе). Потом Криворучко вновь оказался на слуху — как член судебной коллегии, признавшей пятерых активистов «Другой России» виновными в применении насилия к представителям власти во время беспорядков на Манежной площади (во время выступлений в суде некоторые потерпевшие — сотрудники правоохранительных органов говорили, что не видели обвиняемых на площади). Два года назад о Криворучко снова говорили после приговора (три с половиной года колонии) журналисту РБК Александру Соколову: вроде дело было по статье об экстремизме, но суд совпал с публикацией расследований подсудимого по хищениям госсредств при строительстве космодрома «Восточный». И вот — новый эпизод, принесший судье известность. Как он на нем скажется? За этим стоит последить: приговор опротестован, прокуратура просит его как слишком суровый изменить, а апелляция может и вовсе весь сюжет (вместе с карьерой вынесшего приговор) переиначить.

Наталия Нехлебова