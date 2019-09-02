Сводная экспертная оценка общей напряженности избирательных кампаний глав регионов (по пятибалльной шкале)

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|Регион / критерии оценки
|Протестно-мобилизационный потенциал
|Наличие в регионе влиятельной и состоятельной оппозиции, влияющей на принятие ключевых решений
|Применение давления и/или договорных технологий в избирательной кампании
|Вероятность второго тура
|Социально-экономическая ситуация в регионе (насколько неблагоприятна)
|Напряженность (готовность населения к выражению недовольства)
|Республика Алтай
|4,7
|3,3
|4
|3
|4
|Республика Калмыкия
|4,6
|3
|2,6
|4
|1
|Забайкальский край
|4
|3
|3,3
|5
|<1
|Вологодская область
|3,3
|2,6
|3
|3
|3,6
|Астраханская область
|2,6
|3
|3,3
|3,5
|1,7
|Челябинская область
|3
|2,6
|3
|3
|1
|Оренбургская область
|3
|2,3
|3
|3
|<1
|Ставропольский край
|3
|2,6
|3
|2,5
|3
|Волгоградская область
|3,6
|2
|2,3
|2,5
|2
|Сахалинская область
|2,3
|3
|3
|2,5
|3,6
|Мурманская область
|3,7
|3
|2,3
|1
|1,3
|Липецкая область
|2,3
|2
|2
|2,5
|2
|Курская область
|3
|1
|1,6
|1
|0
|Курганская область
|4
|2
|1,5
|0
|0
|Башкортостан
|2
|1,6
|1
|2
|0