Сводная экспертная оценка общей напряженности избирательных кампаний глав регионов (по пятибалльной шкале)

Регион / критерии оценки Протестно-мобилизационный потенциал Наличие в регионе влиятельной и состоятельной оппозиции, влияющей на принятие ключевых решений Применение давления и/или договорных технологий в избирательной кампании Вероятность второго тура Социально-экономическая ситуация в регионе (насколько неблагоприятна) Напряженность (готовность населения к выражению недовольства) Республика Алтай 4,7 3,3 4 3 4 Республика Калмыкия 4,6 3 2,6 4 1 Забайкальский край 4 3 3,3 5 <1 Вологодская область 3,3 2,6 3 3 3,6 Астраханская область 2,6 3 3,3 3,5 1,7 Челябинская область 3 2,6 3 3 1 Оренбургская область 3 2,3 3 3 <1 Ставропольский край 3 2,6 3 2,5 3 Волгоградская область 3,6 2 2,3 2,5 2 Сахалинская область 2,3 3 3 2,5 3,6 Мурманская область 3,7 3 2,3 1 1,3 Липецкая область 2,3 2 2 2,5 2 Курская область 3 1 1,6 1 0 Курганская область 4 2 1,5 0 0 Башкортостан 2 1,6 1 2 0

*Из итогового списка исключен Санкт-Петербург, поскольку опрос был проведен до появления информации об отказе от участия в выборах Владимира Бортко.