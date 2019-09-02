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Сводная экспертная оценка общей напряженности избирательных кампаний глав регионов (по пятибалльной шкале)

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Регион / критерии оценки Протестно-мобилизационный потенциал Наличие в регионе влиятельной и состоятельной оппозиции, влияющей на принятие ключевых решений Применение давления и/или договорных технологий в избирательной кампании Вероятность второго тура
Социально-экономическая ситуация в регионе (насколько неблагоприятна) Напряженность (готовность населения к выражению недовольства)
Республика Алтай 4,7 3,3 4 3 4
Республика Калмыкия 4,6 3 2,6 4 1
Забайкальский край 4 3 3,3 5 <1
Вологодская область 3,3 2,6 3 3 3,6
Астраханская область 2,6 3 3,3 3,5 1,7
Челябинская область 3 2,6 3 3 1
Оренбургская область 3 2,3 3 3 <1
Ставропольский край 3 2,6 3 2,5 3
Волгоградская область 3,6 2 2,3 2,5 2
Сахалинская область 2,3 3 3 2,5 3,6
Мурманская область 3,7 3 2,3 1 1,3
Липецкая область 2,3 2 2 2,5 2
Курская область 3 1 1,6 1 0
Курганская область 4 2 1,5 0 0
Башкортостан 2 1,6 1 2 0
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*Из итогового списка исключен Санкт-Петербург, поскольку опрос был проведен до появления информации об отказе от участия в выборах Владимира Бортко.

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