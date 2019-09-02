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Новым АЭС растягивают выход на окупаемость

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«Росатом» готов пересмотреть параметры новых инвестконтрактов на строительство атомных энергоблоков для того, чтобы «сгладить» по ним платежи оптового энергорынка. Новые атомные энергоблоки строятся в РФ по договорам на поставку мощности (ДПМ), гарантирующим возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Выплаты по ДПМ для АЭС идут не менее 20 лет, базовая доходность — 10,5%.

Как следует из письма первого замглавы «Росатома» Александра Локшина в Минэнерго от 30 июля, компания согласна растянуть сроки действия для ДПМ АЭС на 50–60 лет (сейчас не менее 20 лет), снизив доходность по ним до 8,3% (с 10,5%). Это реакция на просьбу крупных потребителей, в апреле (см. “Ъ” от 5 апреля) выступивших с инициативой пересмотра параметров контрактов. По мнению бизнеса, если растянуть срок платежей за мощность для АЭС и ГЭС до 40–45 лет, нагрузка на энергорынок снизится на 40 млрд руб. в год. Но в «Росатоме» подчеркивают, что эти изменения не могут распространяться на старые ДПМ АЭС.

По оценке госкорпорации, на строительство новых энергоблоков в 2025–2036 годах потребуется 880 млрд руб., в 2036–2050 годах — 1,57 трлн руб. (в ценах 2021 года). В частности, как следует из письма госкорпорации, запланированы вводы второго–четвертого энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 в 2021, 2026 и 2028 годах, четырех энергоблоков на Курской АЭС-2 (в 2025, 2027, 2029 и 2031 годах), БРЕСТ-ОД-300 в 2026 году, двух энергоблоков на Смоленской АЭС-2 (в 2030 и 2032 годах) и БН-1200 на Белоярской АЭС в 2036 году. Сейчас первые энергоблоки на ЛАЭС-2 и Курской АЭС-2 строятся «Росатомом» за счет выручки от старых ДПМ, но, по данным “Ъ”, компания настаивает на заключении с ней ДПМ на эти объекты.

Продление срока окупаемости и снижение доходности по ДПМ АЭС приведут к существенному сокращению ежегодного платежа, но увеличению нагрузки на рынок в долгосрочной перспективе, замечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». При этом общая сумма платежей за весь период окупаемости — 20 лет при доходности 10,5% или 50 лет при 8,3% — будет схожей, считает аналитик.

Татьяна Дятел


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