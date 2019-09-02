Расходы краевого бюджета на управление НОЦ «Рациональное недропользование» составят 55,2 млн рублей

Краевые власти предлагают внести в бюджет Прикамья на 2019–2021 годы поправки, предусматривающие расходы на управление проектом АНО научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование». В 2019 году на эти цели планируется направить 15,2 млн руб., в 2020 и 2021 годах — по 20 млн руб. Поправки планируется рассмотреть на сентябрьском заседании краевого парламента.

Напомним, в августе проект НОЦ «Рациональное недропользование» был презентован главой Прикамья Максимом Решетниковым на совете научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Центр займется разработкой технологий в сфере добычи твердых полезных ископаемых, углеводородов, химии, энергетики, машиностроения, инновационных материалов, робототехники и экологии. Проект объединит более ста лабораторий и кафедр отечественных и иностранных вузов, с центром будут сотрудничать 700 экспертов и более 5 тыс. инженеров. Среди партнеров НОЦ — 50 российских и зарубежных компаний.