Игорь Понкратов покидает пост руководителя УФНС по Воронежской области

Со 2 сентября Игорь Понратов уходит с должности руководителя УФНС по Воронежской области, которую он занимал ровно два года. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в ведомстве и в региональной власти. «Почти для всех его увольнение стало неожиданным, 1 сентября с господином Понкратовым просто не продлили контракт. При этом казалось, что он, с учетом показателей налоговой службы в области, без труда сохранит пост»,— добавил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. Исполнение обязанностей руководителя УФНС временно может быть возложено на заместителя Игоря Понкратова, курирующего правовое направление, экс-руководителя налоговой службы по Орловской области 61-летнего Владимира Колесникова.

Напомним, 56-летний Игорь Понкратов возглавил УФНС по Воронежской области в сентябре 2017 года, покинув аналогичную должность в белгородском управлении. Место господину Понкратову в столице Черноземья освободил Сергей Дуканов, который руководил УФНС 11 лет. Отметим, что в начале февраля нынешнего года на совместном заседании общественных советов при региональном управлении ФНС и главке МВД Игорь Понкратов докладывал о высоких результатах совместной работы двух ведомств. Так, по его словам, за 2018 год удалось дополнительно начислить более 750 млн руб. налогов. Господин Понкратов предлагал расширить возможности фискальных органов по борьбе с неплательщиками, в частности, разрешить накладывать арест на имущество компании и доли учредителей в ней сразу при начале проверки, а не по ее итогам.

Среди потенциальных кандидатов на должность главного воронежского налоговика источники “Ъ-Черноземье” назвали руководителя УФНС по Московской области Екатерину Макарову (родилась 1 января 1965 года, в 1987 году закончила Воронежский госуниверситет, возглавляет УФНС уже почти семь лет), а также начальника службы в Калужской области 46-летнего Андрея Ламакина. Он в должности руководителя регионального управления с сентября 2017-го.

О том, какими методами собирался улучшить работу УФНС по Воронежской области Игорь Понкратов,— в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «У нас не бывает проверок, которые не дают результатов».

Андрей Цветков