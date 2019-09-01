Конкурс на концепцию нового арт- парка в центре Петербурга объявят осенью

Конкурс по выбору концепции нового арт-парка в центре Петербурга, который должен появиться на территории, которую ранее предполагалось отдать под Судебный квартал, будет объявлен через два месяца. Об этом заявил гендиректор компании «Дом.РФ» Александр Плутник, сообщает РИА «Новости».

По его словам, конкурс будет международным и будет объявлен после того, как будет готово техническое задание. На него будут приглашены крупнейшие мировые архитектурные бюро.

Напомним, решение о строительстве нового арт-парка вместо Судебного квартала в районе проспекта Добролюбова было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Петербург в апреле.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора»