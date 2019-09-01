Татьяна Голикова сообщила об урегулировании ситуации вокруг хирургов в Нижнем Тагиле

Вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что вопросы увольнения хирургов в Нижнем Тагиле урегулированы, пишет «РИА новости». «Насколько я знаю, вопросы все урегулированы, потому что мы специальную проверку направляли, министерства здравоохранения, федеральную»,— сказала она журналистам в Челябинске.

Напомним, шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. В региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений. 28 августа хирурги забрали заявления.