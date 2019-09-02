Александр Беглов получил Дрезденский бал

В субботу в Михайловском театре и филармонии Санкт-Петербурга впервые прошел Дрезденский оперный бал. Эти два города связаны побратимством, 50-летие которого отмечали здесь же, в Михайловском театре, восемь лет назад в присутствии и при активном участии тогда премьер-министра Владимира Путина. В этот раз президент Владимир Путин ограничился крайне сердечным видеообращением. Конечно, это здорово отразилось на представительности собрания с российской стороны, но все-таки нерадикально. Были хореограф Борис Эйфман, бизнесмены Борис и Роман Ротенберги, совладельцы Babochka Хатуля Авсаджанашвили и ее брат Тимур с супругой, прима-балериной Мариинского театра Алиной Сомовой, худрук Михайловского Владимир Кехман с супругой Идой и детьми, заслуженный мастер спорта Евгений Плющенко, дирижер Юрий Темирканов и многие другие. Саксофонист Игорь Бутман и виолончелист Сергей Ролдугин подарили гостям вечера свои выступления. Ведущими концерта были директор Музея моды Оксана Федорова и немецкий актер Том Влашиха, сыгравший в «Игре престолов».

На короткий миг забежал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он, конечно, не смог соблюсти дресс-код вечера, а именно black tie, в отличие от худрука бала Ханса-Йоахима Фрая и других интуристов, но его трудно в этом упрекнуть: даже оставшись без видимой конкуренции в лице Владимира Бортко, господин Беглов интенсивно отрабатывает расписание последней недели предвыборной агитации, и Дрезденский бал находился примерно в середине расписания его субботнего вечера. Да и речь ему было не так уж просто произносить после видеопривета господина Путина, который все сказал о том, что культура и искусство — самые эффективные инструменты дружбы народов. Впрочем, эта мысль звучала в ходе вечера неоднократно. Немного сказал об этом и господин Беглов, хотя более ярким стал его тезис о том, что жители Петербурга — прямые наследники тех, кто начал делать здесь балы. То есть, получается, Петра I. При этом Дрезденский бал куда скромнее в своем историческом замахе, ему немногим больше десяти лет.

В Большом зале филармонии в этот вечер убрали ряды кресел, поставили столы и освободили паркет для танцев

В ходе торжественной части помимо разнообразной концертной программы, составленной из классических номеров, происходило вручение наград. Фарфоровые мейсенские ключи получили спортсменка Катарина Витт и актер Армин Мюллер-Шталь. Родившийся в 1930 году в немецком Тильзите (сейчас Советск), господин Мюллер-Шталь в своей речи вспомнил, какая трагедия происходила в Ленинграде, и не только там, во время Второй мировой войны, и попросил всех собравшихся приложить все усилия, чтобы это ни в коем случае не повторилось. Вечер транслировал телеканал НТВ, и, вероятно, идея господина Мюллера-Шталя противоречила настроению «можем повторить» части его аудитории. Но, так или иначе, об этом говорили все гости из Дрездена, которые произносили речи. «Мосты дружбы и сотрудничества» и «не должны повторить» — эти тезисы стали лейтмотивом вечера, в который в какой-то момент влился «Хор плененных иудеев» из оперы «Набукко» в исполнении хора Михайловского театра. Самую важную награду вечера — дрезденский орден Святого Георгия — вручили маэстро Юрию Темирканову. По завершении концертной программы гости перешли через площадь Искусств к нему в филармонию. Там в Большом зале в этот вечер убрали ряды кресел, поставили столы и освободили паркет для танцев. Все-таки у бала был серьезный план: гостям полагалось плясать до трех утра, и многие так и сделали.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”