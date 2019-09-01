В Татарстане прошли пикеты против снятия независимых кандидатов с выборов

В субботу активисты татарстанского отделения «Яблока» провели в Казани серию одиночных плакатов с плакатом «Знайте, авторские права иностранных композиторов под надежной защитой кремлевских кандидатов». Таким образом, активисты выступили против отмены регистрации кандидата на должность главы Новоржевского района Псковской области от «Яблока» Софьи Пугачевой и кандидата в депутаты Госсовета Татарстана, самовыдвиженца по Прибрежному округу Тимура Дмитриева. «Это просто абсурд, что в одно время в нескольких регионах России снимают с выборов независимых кандидатов, в том числе кандидата от партии "Яблоко", из-за якобы нарушенных ими чужих авторских прав»,— говорится в сообщении татарстанского отделения партии.

Напомним, решение о снятии господина Дмитриева было принято Верховным судом Татарстана в минувший четверг. Иск подала сотрудница муниципального учреждения, также самовыдвиженец Евгения Сабируллова. Она, в частности, обвинила господина Дмитриева в незаконном использовании музыки итальянского композитора Эннио Морриконе в ролике в Instagram.

Также в защиту Тимура Дмитриева пикет провела кандидат «Справедливой России» по Сайдашевскому округу Юлия Файзрахманова.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”